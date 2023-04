Un passo dal cielo 7, anticipazioni 13 aprile 2023: il terribile dubbio di Vincenzo (Di mercoledì 12 aprile 2023) La terza puntata di Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 13 aprile 2023 su Rai1 alle ore 21:25, vedrà Manuela alle prese con un'indagine molto particolare. La poliziotta, infatti, dovrà scoprire dove sia finito un cavallo purosangue e chi ha ucciso il suo proprietario. Inoltre verrà a sapere la dura storia di Adele. Nel frattempo, Vincenzo inizierà ad avere dei dubbi sulla sua relazione con Carolina e sospetterà che lei lo tradisca. anticipazioni Un passo dal cielo 7, terza puntata: Manuela scopre la storia di Adele La terza puntata di Un passo dal cielo 7 si intitola «Purosangue» e vedrà Manuela e la sua squadra indagare sulla scomparsa di un cavallo - avvenuta proprio alla vigilia di un evento di dressage - e ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 aprile 2023) La terza puntata di Undal7, in onda giovedì 13su Rai1 alle ore 21:25, vedrà Manuela alle prese con un'indagine molto particolare. La poliziotta, infatti, dovrà scoprire dove sia finito un cavallo purosangue e chi ha ucciso il suo proprietario. Inoltre verrà a sapere la dura storia di Adele. Nel frattempo,inizierà ad avere dei dubbi sulla sua relazione con Carolina e sospetterà che lei lo tradisca.Undal7, terza puntata: Manuela scopre la storia di Adele La terza puntata di Undal7 si intitola «Purosangue» e vedrà Manuela e la sua squadra indagare sulla scomparsa di un cavallo - avvenuta proprio alla vigilia di un evento di dressage - e ...

