Un ospite paragona Trevignano a Lourdes | Bruno Vespa perde le staffe | “Non confondiamo la credulità popolare con cose più serie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Durante la scorsa puntata di Porta a Porta, andata in onda su RaiUno lo scorso 11 aprile, il conduttoreha avuto come ospiti la sedicente veggente Gisella Cardia, collegata allo studio in via telematica e l’avvocato della donna Giuseppe Marazzita. Quando l’avvocato della donna hato i “miracoli” di trevigiano a quelli del, il giornalista non ci ha visto più e ha redarguito l’in modo categorico e con tono molto acceso: “Lei è un non credente e io la rispetto. – ha esordito – Ma non mi può mettere insieme una cosa come questa diconsulle quali la Chiesa si è sbattuta la testa per decenni, ormai più di un secolo”. Poi ha continuato: “Concita Borrelli non crede ai miracoli, e Dio la benedica! Ma prima di riconoscere un ...