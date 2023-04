Un nome, una garanzia. Leggere le nomine di Meloni tramite l'impuntatura su Cingolani (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'ex ministro è stato consegnato alla premier da Draghi. E dai primi giorni del governo i due si sono presi, tanto da fargli guadagnare la pole position per Leonardo. Sembra che il parere di Descalzi, amministratore delegato dell’Eni, sia stato decisivo. Con grande gaudio delle cancellerie europee Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'ex ministro è stato consegnato alla premier da Draghi. E dai primi giorni del governo i due si sono presi, tanto da fargli guadagnare la pole position per Leonardo. Sembra che il parere di Descalzi, amministratore delegato dell’Eni, sia stato decisivo. Con grande gaudio delle cancellerie europee

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Il diritto della donna all’aborto non va bene, deve essere criticato, giudicato, colpevolizzato. Il diritto di una… - marattin : ..di far riferimento a culture politiche. Lapalissiano: se ti iscrivi perché ti piace il leader, non hai bisogno di… - fratotolo2 : 'Travolta da un outing ingiusto', afferma la fidanzata di #EllySchlein che rivendica la sua privacy su Instagram, t… - Ievxnter : c’è questa signora inglese che viene molto spesso e ogni volta chiede una ricevuta con intestazione particolare e c… - LoveBellaria : RT @annamariamoscar: -