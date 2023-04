Un neonato lasciato in ospedale e la scelta del silenzio (Di mercoledì 12 aprile 2023) La scelta di lasciare alle cure di un ospedale un neonato appena partorito non è (e non può diventare) una notizia di costume. Quando il silenzio lascia il posto al sensazionalismo, il diritto alla privacy perde la propria sfida con il clickbaiting e la Carta di Treviso cede il passo al trend del momento, perdiamo tutti. Perde la categoria giornalistica quando non si chiede se il diritto all’anonimato del minore sia messo a rischio dalla pubblicazione di dati o circostanze personali. Perde una struttura ospedaliera quando ricerca una visibilità pubblica in un contesto che richiederebbe solo la tutela dell’anonimato (del bambino e degli adulti). Perde la società quando giudica e punta il dito contro chi è in grado di generare ma non di fare il padre o la madre. Perdono sia la cultura che l’informazione quando ancora si ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ladi lasciare alle cure di ununappena partorito non è (e non può diventare) una notizia di costume. Quando illascia il posto al sensazionalismo, il diritto alla privacy perde la propria sfida con il clickbaiting e la Carta di Treviso cede il passo al trend del momento, perdiamo tutti. Perde la categoria giornalistica quando non si chiede se il diritto all’anonimato del minore sia messo a rischio dalla pubblicazione di dati o circostanze personali. Perde una struttura ospedaliera quando ricerca una visibilità pubblica in un contesto che richiederebbe solo la tutela dell’anonimato (del bambino e degli adulti). Perde la società quando giudica e punta il dito contro chi è in grado di generare ma non di fare il padre o la madre. Perdono sia la cultura che l’informazione quando ancora si ...

