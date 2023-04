Un laboratorio di startup per dar forma alle idee imprenditoriali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Bergamo. È in programma nel mese di aprile il “laboratorio di startup: diamo forma alle idee!”, un percorso pratico per aiutare gli aspiranti e neo-imprenditori nella progettazione dell’idea imprenditoriale, fase in cui è necessario dotarsi di strumenti di analisi e pianificazione adeguati per validare l’iniziativa, verificarne la fattibilità e presentarla al meglio a tutti i potenziali interessati. Il laboratorio, organizzato nell’ambito di Logica, il progetto di Bergamo Sviluppo che supporta chi desidera mettersi in proprio nelle diverse fasi dello startup, è strutturato in tre incontri. Il 13 aprile è in programma “Definisci l’idea d’impresa con il business model canvas”. Basandosi su un linguaggio visuale rapido da apprendere, il business model canvas permette di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 aprile 2023) Bergamo. È in programma nel mese di aprile il “di: diamo!”, un percorso pratico per aiutare gli aspiranti e neo-imprenditori nella progettazione dell’idea imprenditoriale, fase in cui è necessario dotarsi di strumenti di analisi e pianificazione adeguati per validare l’iniziativa, verificarne la fattibilità e presentarla al meglio a tutti i potenziali interessati. Il, organizzato nell’ambito di Logica, il progetto di Bergamo Sviluppo che supporta chi desidera mettersi in proprio nelle diverse fasi dello, è strutturato in tre incontri. Il 13 aprile è in programma “Definisci l’idea d’impresa con il business model canvas”. Basandosi su un linguaggio visuale rapido da apprendere, il business model canvas permette di ...

