Un chihuahua di 13 cm nel Guinness | è il cane più corto al mondo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - Alta soli 9,14 cm e lunga 12,7, Pearl undi sesso femminile che vive a Orlando, in Florida, è entrata neldei record mondiali comepiùal. Dai suoi padroni, che hanno altri tre cani, viene definita "un pò una diva, piccola come una palla". Effettivamente, in base alle misurazioni del veterinario Giovanni Vergel, del Crystal Creek Hospital, Pearl ha la lunghezza di un ghiacciolo, di una banconote di dollaro e può stare in una tasca. In realtà il record rimane in famiglia: la cagnolina entra neldei primati grazie a dimensioni inferiori alla 'zia', subentrando quindi a Milly, sorella identica alla madre di Pearl, di pochi centimetri più 'grande'. Quando è nata, nel settembre 2020, poco prima della morte di Milly, Pearl pesava meno di 28 ...