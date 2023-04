Un bel weekend di autocoscienza al Bipoarco Zoom (Di mercoledì 12 aprile 2023) Manca ormai pochissimo alla fine della settima stagione di Matrimonio a prima vista, e per le tre coppie – stasera alle 21.20 su Real Time – comincia l’esame di coscienza sulle rispettive relazioni, per poi decidere se continuare nel matrimonio. Chi sono i 6 single di “Matrimonio a prima vista 7” guarda le foto Leggi anche › A “Matrimonio a prima vista 7” convivenze tormentate e riconciliazioni inaspettate Matrimonio a prima vista 7: le anticipazioni della settima puntata Location dove tirare le ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 aprile 2023) Manca ormai pochissimo alla fine della settima stagione di Matrimonio a prima vista, e per le tre coppie – stasera alle 21.20 su Real Time – comincia l’esame di coscienza sulle rispettive relazioni, per poi decidere se continuare nel matrimonio. Chi sono i 6 single di “Matrimonio a prima vista 7” guarda le foto Leggi anche › A “Matrimonio a prima vista 7” convivenze tormentate e riconciliazioni inaspettate Matrimonio a prima vista 7: le anticipazioni della settima puntata Location dove tirare le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalvatoreDeSan1 : @Crudeli45198835 Dopo stanchezza,doccia!! Ti riprendi e in tuta come pigiams, in un bel Film tg, tutto c'è quell'At… - 3b2c6acdbd834f7 : RT @motociclisticp: Buona weekend a tutti, vediamo un po' chi ci regala per Pasqua un bel cum tribute?? Anche in privato se volete #figone… - Pixie_wet : @HenryLe01314587 E c'è anche lui! Cavolo, tardissimo per rispondere ???????????? Dai, ridiamoci su ???? Domattina vedrai c… - mgiopas : RT @eleonora_ingui: Vi ha risposto lei mo basta, possiamo parlare del bel weekend che passeranno con mamma chicca e Vincenzone nazionale? G… - eelisasironi : che bel weekend ragazzi, pensavo di morire e invece me la sono smattata un botto -