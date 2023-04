Un Altro Domani Anticipazioni dal 17 al 21 aprile 2023 | Carmen sa che Patricia è colpevole!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Domani è un altro giorno: cosa succede adesso - davcarretta : Da domani la Finlandia sarà membro della Nato. Un altro grande successo di Vladimir Putin. - tuttotv_info : Un Altro Domani, anticipazioni dal 17 al 21 aprile 2023 - Cinzia19741 : RT @_avcisoz: Domani Oriana dovrà andare all’anagrafe e cambiare il nome in bebè perchè ormai la chiamano tutti così a causa del veneto (RI… - kazuscarah : @gyrotondoo capito capito, se è così allora ci sta, io l'anno scorso ho provato a fare tutto insieme e ho fallito m… -

TORINO - Messo da parte il ko con la Lazio in campionato, tutt'che scevro di rimpianti, la Juventus si rituffa nell'Europa League :(giovedì 13 aprile), infatti, all'Allianz Stadium di Torino arriva lo Sporting Lisbona. Il tecnico bianconero ...sera al 'De Kuip' il primo round dei quarti di finale di Europa League, con i giallorossi ... Uno è Rick Karsdorp, che ne avrà ancora per qualche settimana, l'è Ola Solbakken. Il norvegese ...Europache autonomia strategica. Quello di Macron è isolamento Francesca De Benedetti Già fioriscono sui media commenti in cui la Francia viene paradossalmente trattata da "ventre molle" dell'...

(ANSA) - TORINO, 12 APR - "Vlahovic è a disposizione: ha preso un colpo alla caviglia, ma è convocato": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia la presenza dell'attaccante in vista ..."Domani dovremo essere la nostra migliore versione. Lo Sporting ha battuto l'Arsenal capolista della Premier, sono molto forti. Siamo consapevoli che non finirà tutto domani, ci sarà un'altra partita, ...