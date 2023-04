Umberto Tozzi torna live in Italia dopo il successo all’estero

(Di mercoledì 12 aprile 2023)il granderiscosso con gli appuntamentiall'estero, registrando il sold out nelle 5 date in Australia e in quelle in Belgio, e aver attraversato la Penisola esibendosi nei principali teatri,annuncia ora il nuovo tour estivo indi "Gloria Forever", prima di imbarcarsi nella seconda parte del tour internazionale, con i, già sold out, previsti negli Stati Uniti e in Canada ad aprile.Quest'estate,si esibirà di nuovo dal vivo in, per poter urlare all'unisono ancora una volta "Gloria" e tutti i suoi più grandi successi e le intramontabili hit, ma anche quei brani meno noti al grande pubblico. Queste le date: 6 maggio: Valposchiavo - Svizzera, 16 giugno: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontiFrancy82 : @UmbertoTozzi: dopo il grande successo del tour all’estero, con date sold out in Australia, Canada, Stati Uniti e B… - RitaC70 : Umberto Tozzi - Ti amo - Vintage Live Video - musicletter : ???? ???????? ???? ?????????????? ?????????? - julietthinsen : il trend con la canzone di umberto tozzi mi uccide, un debole - SMSNEWSOFFICIAL : @UmbertoTozzi : dopo il grande successo del tour all’estero, con date sold out in Australia, Canada, Stati Uniti e… -

Dopo aver annunciato, alcuni giorni fa, la presenza di Biagio Antonacci, gli organizzatori di Suoni dal Monviso calano il secondo "asso":. Il cantautore torinese, nel suo tour estivo "Gloria forever", sarà a Sanfront, giovedì 20 luglio alle ore 21.30. Il super concerto verrà ospitato sulla centralissima ed elegante Piazza ...Official 📣 Dopo il grande successo del tour all'estero con date sold out in tutto il mondo, torna in italia quest'estate con 'Gloria Forever' 🎫 Acquista ora il tuo ...... registrando il sold out nelle 5 date in Australia e in quelle in Belgio, e aver attraversato la Penisola esibendosi nei teatri,annuncia il nuovo tour estivo in Italia di "Gloria ...

Umberto Tozzi torna live in Italia con 'Gloria Forever' Agenzia ANSA

Dopo il successo di concerti all’estero, Umberto Tozzi torna in Italia quest'estate con il tour di "Gloria Forever".Gli organizzatori di Suoni dal Monviso hanno annunciato che Umberto Tozzi sarà a Sanfront il 20 luglio 2023 in Piazza Statuto per una tappa del suo tour "Gloria forever". Dopo aver già annunciato la p ...