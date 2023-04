Ultime Notizie – Ucraina | video soldati decapitati | Prigozhin nega ruolo Wagner

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il fondatore del gruppo, Yevgeny, hato un coinvolgimento dell’organizzazione di mercenari nelle decapitazioni diucraini le cui immagini sono state diffuse dai social media. Secondo account russi, uno dei due orribilisarebbe stato girato a Bakhmut, teatro di guerra dove il gruppoè coinvolto direttamente. “Ho visto questo. È brutto quando vengono tagliate le teste delle persone, ma non ho trovato nulla a sostegno del fatto che ciò stia accadendo vicino a Bakhmut e che i combattenti distiano partecipando all’esecuzione”, ha dichiaratosu Telegram. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - RaffaellaP6 : RT @PacchiaE: Guerra Ucraina Russia. File segreti: a Kiev forze speciali da Gb, Francia e Usa. LIVE | Sky TG24 - SampNews24 : Allenamento #Sampdoria: #Gunter in dubbio per Lecce. Le ultime -

La squadra è ben solida a questo tipo diche arrivano e non arrivano, serve continuare su ... La squadra ha fatto 59 punti, vediamo quanti ne faremo nelle9 partite. Non cambia. Piaccia o ...Nelleore una notizia bomba ha invaso tutti i social: Eros Ramazzotti presto papà. A lanciare l'... " Attenzione afalse e pretenziose , senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un ...... sono contento di vedere queste due squadre a questo livello' CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ucraina ultime notizie. L’Onu: orrore per il video del soldato ucraino decapitato. Zelensky: «Leader ... Il Sole 24 ORE

«Saremmo dei pazzi a sottovalutare i nostri avversari, hanno fatto fuori l’Arsenal e nelle ultimi 11 partite ne hanno vinte 7 e pareggiate 4, dobbiamo stare attenti e creare i pressupposti per ...(ANSA) - ROME, APR 12 - Former centre-left Democratic Party (PD) Sicilian regional deputy Paolo Ruggirello got 12 years in jail Wednesday for Mafia charges. The Court of Trapani found Ruggirello ...