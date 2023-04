Ultime Notizie – Ucraina-Russia | news di oggi sulla guerra

(Di mercoledì 12 aprile 2023)pronta alla controffensiva, ma la decisione sarà presa all’ultimo momento. Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal – alla vigilia della sua visita negli Stati Uniti come riferisce Ukrinform – ha affermato che già in estate potrebbe iniziare una controffensiva su larga scala delle forze ucraine contro la. Il premier ha osservato che Kiev non sente pressioni da parte dei partner riguardo a quando è meglio iniziare operazioni attive. “Tutti i nostri amici e partner comprendono chiaramente che per lanciare una controffensiva è necessario essere pronti al 100% e ancora di più”, ha sottolineato il capo del governo ucraino. “Abbiamo più volte dimostrato di potercela fare. Chiediamo ai nostri partner internazionali più potenziale militare, come carri armati, munizioni, aerei e veicoli blindati”, ha aggiunto, confermando che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - corgiallorosso : #Cassano, nuovo affondo su Mourinho: “E’ l’anticalcio, quando smetterà sarà dimenticato e i trofei sa dove metterse… - ennatrasporti : Enna – Consegnati i lavori per il rifacimento della pubblica amministrazione -

Il provvedimento arriva dopo leiniziative di attivisti, in particolare quelli di Ultima Generazione, con azioni a Firenze e a Roma: nel mirino Palazzo Vecchio e la Barcaccia, la fontana di ...Per la prima volta il fratello di , Pietro, insieme all'avvocato Laura Sgrò, ha incontrato in il promotore di giustizia Alessandro Diddi, che alla fine dello scorso anno ha riaperto l'inchiesta sulla ...L'Azienda forestale Trento " Sopramonte ha indetto un'asta pubblica per la concessione in uso del rifugio escursionistico Maranza. L'asta verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente ...

Guerra Ucraina Russia, news. Usa: “No prova che Egitto abbia dato missili a Mosca”. LIVE Sky Tg24

La Germania esce definitivamente dal nucleare. Con lo spegnimento delle ultime tre centrali atomiche, previsto per questo sabato, la locomotiva d’Europa rinuncia a un fonte energetica presente per olt ...Continua la rincorsa della Fabo al quarto posto, ma davanti non mollano. Obiettivo della Gema sono i play-in, ma occorre continuità nei risultati.