Ultime Notizie – sui social video di soldati Kiev decapitati (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due agghiaccianti video con soldati ucraini decapitati sono stati diffusi in questi giorni sui social. Il primo, riferisce la Cnn, appare più recente e sarebbe stato girato vicino Bakhmut. L’altro dovrebbe risalire all’estate scorsa, a giudicare dalle piante circostanti. Diffuso su un canale pro russo l’8 aprile, il primo video sarebbe stato girato dai mercenari della Wagner a Bakhmut, ma la Cnn non è in grado di confermare il luogo. Si vedono i corpi di due soldati ucraini decapitati, e con le mani tagliate, che giacciono accanto ad un veicolo militare distrutto. Una voce fuori campo, apparentemente distorta per non permetterne l’identificazione, racconta con espressioni volgari che il mezzo è saltato su una mina, uccidendo i due soldati. “Qualcuno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due agghiaccianticonucrainisono stati diffusi in questi giorni sui. Il primo, riferisce la Cnn, appare più recente e sarebbe stato girato vicino Bakhmut. L’altro dovrebbe risalire all’estate scorsa, a giudicare dalle piante circostanti. Diffuso su un canale pro russo l’8 aprile, il primosarebbe stato girato dai mercenari della Wagner a Bakhmut, ma la Cnn non è in grado di confermare il luogo. Si vedono i corpi di dueucraini, e con le mani tagliate, che giacciono accanto ad un veicolo militare distrutto. Una voce fuori campo, apparentemente distorta per non permetterne l’identificazione, racconta con espressioni volgari che il mezzo è saltato su una mina, uccidendo i due. “Qualcuno ...

