Ultime Notizie Serie A: le condizioni di Zaccagni, Cassano risponde a Mourinho (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Lazio, Zaccagni uscito malconcio contro la Juve L’esterno biancoceleste dovrà essere valutato in vista della prossima partita contro lo Spezia. Cassano continua a portare avanti la polemica contro Mourinho L’ex attaccante di Roma e Inter, tra le altre, ha parlato e risposto nuovamente a Mourinho. Juve, chiusa l’indagine La Procura FIGC ha chiuso l’indagine sulla manovra stipendi riguardante la Juventus. Napoli, le parole di De Laurentiis Il presidente del Napoli è stato intervistato a poche ore dalla sfida al Milan. Bologna, si teme un lungo stop per Roberto Soriano Ansia in casa Bologna per l’infortunio di Roberto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Lazio,uscito malconcio contro la Juve L’esterno biancoceleste dovrà essere valutato in vista della prossima partita contro lo Spezia.continua a portare avanti la polemica controL’ex attaccante di Roma e Inter, tra le altre, ha parlato e risposto nuovamente a. Juve, chiusa l’indagine La Procura FIGC ha chiuso l’indagine sulla manovra stipendi riguardante la Juventus. Napoli, le parole di De Laurentiis Il presidente del Napoli è stato intervistato a poche ore dalla sfida al Milan. Bologna, si teme un lungo stop per Roberto Soriano Ansia in casa Bologna per l’infortunio di Roberto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - multi_fra : RT @giadaxhaz: le ultime notizie dicono che alessio cavaliere conosciuto anche come ale mescal farà parte del corpo di ballo dell’eurovisio… - AliciaSottile : RT @stella_mater: Torna il NOSTRO TG Ultime notizie del mondo politico e nn solo! Edizione in cui può succedere d tutto,compresa l'incursio… -