Ultime Notizie – Sassari, camion nettezza urbana contro due auto: morto 65enne (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuovo incidente mortale sulle strade della Sardegna, la vittima è un 65enne. Lungo la strada che da Castelsardo porta a Santa Teresa di Gallura, il conducente di un camion della nettezza urbana ha perso il controllo del mezzo che si è scontrato con due auto. Una è stata sbalzata fuori dalla carreggiata e ha perso la vita il conducente, Antonio Luigi Pinna, 65enne di Torpé. Sono stati trasportati in ospedale l’autista del mezzo della nettezza urbana e il conducente dell’altra auto coinvolta nell’incidente. Sul posto, lungo la Provinciale 90, sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuovo incidente mortale sulle strade della Sardegna, la vittima è un. Lungo la strada che da Castelsardo porta a Santa Teresa di Gallura, il conducente di undellaha perso illlo del mezzo che si è scontrato con due. Una è stata sbalzata fuori dalla carreggiata e ha perso la vita il conducente, Antonio Luigi Pinna,di Torpé. Sono stati trasportati in ospedale l’autista del mezzo dellae il conducente dell’altracoinvolta nell’incidente. Sul posto, lungo la Provinciale 90, sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - periodicodaily : Basilea vs Nizza – ultime notizie e possibili formazioni - GrSociale : Le ultime notizie sul sociale in 3?? minuti: ascolta il #Grs #12aprile ? ???? ????????????????????: -