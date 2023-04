Ultime Notizie – Runner morto a Trento, ad aggredire è stata orsa Jj4 (Di mercoledì 12 aprile 2023) E’ l’orsa ‘Jj4’ ritenuta responsabile dell’aggressione ad Andrea Papi, il Runner trovato morto nei giorni scorsi in Trentino. Come fa sapere la procura di Trento, “un primo esito degli accertamenti delle analisi genetiche condotte su 10 reperti dei genotipi di orso presenti sul territorio provinciale ha rilevato che il genotipo identificato dal Dna ottenuto corrisponde a quello dell’orso denominato JJ4”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) E’ l’‘Jj4’ ritenuta responsabile dell’aggressione ad Andrea Papi, iltrovatonei giorni scorsi in Trentino. Come fa sapere la procura di, “un primo esito degli accertamenti delle analisi genetiche condotte su 10 reperti dei genotipi di orso presenti sul territorio provinciale ha rilevato che il genotipo identificato dal Dna ottenuto corrisponde a quello dell’orso denominato JJ4”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - VesuvioLive : Come sta Franco Ricciardi, sangue e lividi al volto: “Concerto rinviato. Devo stare meglio” - Tutto_CalcioNew : #Torino, le condizioni di #Ilic: lavoro individuale per il centrocampista #tuttocalcionews #calcio -