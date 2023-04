Ultime Notizie Roma del 12-04-2023 ore 18:10 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura di mabo raccontino e continuano anche gli orrori come i due video di soldati ucraini decapitati che sono stati diffusi in questi giorni sui social network il primo riferisce la CNN a fare più recente sarebbe stato girato v-buck Mood l’altro dovrebbe risalire all’estate sport a giudicare dalle piante circostanti il presidente zielinski dice Non dimenticheremo nulla né perdoneremo gli assassini Intanto è stata cancellata la parata della vittoria del 9 maggio importante celebrazione in Russia per la fine della seconda guerra mondiale in Crimea penisola Ucraina dalla Russia nel 2014 Secondo la tua vita questa decisione è dovuta considerazioni di sicurezza andiamo in forze armate devono aumentare il loro addestramento militare per essere pronte a combattimenti reali No ha ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura di mabo raccontino e continuano anche gli orrori come i due video di soldati ucraini decapitati che sono stati diffusi in questi giorni sui social network il primo riferisce la CNN a fare più recente sarebbe stato girato v-buck Mood l’altro dovrebbe risalire all’estate sport a giudicare dalle piante circostanti il presidente zielinski dice Non dimenticheremo nulla né perdoneremo gli assassini Intanto è stata cancellata la parata della vittoria del 9 maggio importante celebrazione in Russia per la fine della seconda guerra mondiale in Crimea penisola Ucraina dalla Russia nel 2014 Secondo la tua vita questa decisione è dovuta considerazioni di sicurezza andiamo in forze armate devono aumentare il loro addestramento militare per essere pronte a combattimenti reali No ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - WazFitness : RT @eossupportit: Novità entusiasmanti per GameFi su #EOS?? $ 20 milioni??di finanziamento sono stati designati per i progetti $EOS EVM e Ga… - napolipiucom : Milan-Napoli, Pavarese: 'Spalletti imiti l'Avellino di Vinicio. Non siamo mica fessi' #Champions #Mialn #napoli… -