Ultime Notizie Roma del 12-04-2023 ore 17 | 10

(Di mercoledì 12 aprile 2023)dailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura il presidente ucraino zielinski fa pelle leader internazionali dopo il video diffuso sui social dove si vedono soldati russi che capitano due militari ucraini c’è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare Con quanta facilità queste bestie uccidono è un video della Russia così come succede sui social zielinski immediata la replica del Cremlino se il video con immagini orribili della decapitazione di un soldato ucraino da parte di militari russi forse potrebbe esserci un indagine Dobbiamo verificare le immagine ha detto il portavoce Ipercoop commentando la notizia il ministro degli Esteri Di chi è quella aveva paragonato la Russia lo Stato islamico torniamo in Italia la cronaca il medico bolognese già chiamato risulta indagato anche per la morte ...