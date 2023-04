Ultime Notizie Roma del 12-04-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nel Def varato dal governo nelle scorse ore previsto con taglio del cuneo fiscale di oltre 3 miliardi a vantaggio di lavoratori con redditi medio-bassi la politica andiamo a parlare di Calenda alle 18:30 di oggi è convocato il comitato politico del terzo polo per discutere e votare la proposta di costituzione del Partito Unico altro tempo da perdere Non abbiamo così su Twitter e leader del terzo Polo Carlo Calenda con un POS che arriva all’indomani di una giornata di tensioni rimpalli di responsabilità e timori tra il partito di Matteo Renzi è quello di Calenda stesso Niente rottura su te è partito uno il suo figuriamoci Lavinia non cambiano raffigurato a fine giornata me la polemica delleore su Italia viva azione non accenna comunque a placarsi ...