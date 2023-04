Ultime Notizie Roma del 12-04-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 aprile 2023)dailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra e aggiunge alla 400 tredicesimo giorno il primo ministro ucraino dei scimmia l’ha fermato che in estate potrebbe partire la controffensiva su larga scala contro i russi kieven oltre sarebbe preparando nuova attaccò la flotta russa nel Mar Nero con un’operazione simile a quella che ha portato alla fondamento dell’incrociatore mostra il ministro degli Esteri traino dimitro Club ha sentito l’omologo italiano Antonio tajani abbiamo discusso della nuova assistenza che l’Italia può fornire per aiutare Luca in ha il Presidente americano Joe biden e sul resto del report del vostro giorno Evans Djokovic Mosca superato limiti secondo gli stati non c’è alcuna prova che l’Egitto Abbia fornito missili alla Russia il Consiglio dei Ministri ha approvato il Def ...