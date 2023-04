Ultime Notizie – Roko Jureskin, il calciatore croato aggredito a Benevento (Di mercoledì 12 aprile 2023) Insultato e aggredito dopo l’ennesima sconfitta del Benevento. E’ quanto avvenuto ieri al calciatore croato Roko Jureskin, che ha presentato una denuncia alla polizia per l’aggressione subita da parte di tre individui. Secondo quanto riferito dal calciatore, mentre era in auto in viale degli Atlantici è stato affiancato da un’auto con a bordo tre persone, una delle quali è scesa dal veicolo e lo ha colpito con un pugno al volto, accompagnando il gesto con insulti a lui e ai suoi compagni di squadra. Sull’episodio indaga la polizia. “Condanniamo con fermezza gli autori di questo gesto violento e ingiustificabile”, commenta il sindaco di Benevento Clemente Mastella, che rivolge le scuse al calciatore “a nome della città. La ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Insultato edopo l’ennesima sconfitta del. E’ quanto avvenuto ieri al, che ha presentato una denuncia alla polizia per l’aggressione subita da parte di tre individui. Secondo quanto riferito dal, mentre era in auto in viale degli Atlantici è stato affiancato da un’auto con a bordo tre persone, una delle quali è scesa dal veicolo e lo ha colpito con un pugno al volto, accompagnando il gesto con insulti a lui e ai suoi compagni di squadra. Sull’episodio indaga la polizia. “Condanniamo con fermezza gli autori di questo gesto violento e ingiustificabile”, commenta il sindaco diClemente Mastella, che rivolge le scuse al“a nome della città. La ...

