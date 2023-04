Ultime Notizie – “Pronti ad accogliere 55mln di passeggeri per Giubileo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Così il presidente di Aeroporti di Roma a margine dell’evento dal titolo ‘La nostra storia diventa futuro’, organizzato per inaugurare la nuova area di imbarco del Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino “Il nuovo molo inaugurato è un potenziamento importante della nostra capacità di accoglienza dei”. Ad affermarlo è il presidente di Aeroporti di Roma, Claudio De Vincenti, a margine dell’evento dal titolo ‘La nostra storia diventa futuro’, organizzato da Adr per inaugurare la nuova area di imbarco del Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino. “Questo – sottolinea – si completerà entro il 2024 e così avremo una capacità di accoglienza di oltre 55 milioni diall’anno. Quindi, pienamente in grado ditutti coloro che verranno per il”. Una porta su Roma che secondo il presidente ...