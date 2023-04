Ultime Notizie – “Nuova stazione orbitante ci preparerà per le missioni” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che la Nuova stazione spaziale preparerà la Russia per missioni lunari. In un incontro con il direttore di Roscosmos, Yury Borisov, Putin è stato informato che il progetto per la Nuova stazione sarà pronto per questa estate. Il costo dello sviluppo sarà di 600 miliardi di rubli (7,3 miliardi di dollari). Anche se Mosca aveva annunciato di ritirare la sua partecipazione alla stazione spaziale internazionale, lo scorso febbraio Roscosmos ha spiegato che il modulo russo rimarrà operativo fino al 2028. La Nuova stazione sarà messa in orbita già nel 2024 e la sua orbita oscillerà fra i 300 e i 350 chilometri di altitudine (contro i 400 a cui orbita la stazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che laspazialela Russia perlunari. In un incontro con il direttore di Roscosmos, Yury Borisov, Putin è stato informato che il progetto per lasarà pronto per questa estate. Il costo dello sviluppo sarà di 600 miliardi di rubli (7,3 miliardi di dollari). Anche se Mosca aveva annunciato di ritirare la sua partecipazione allaspaziale internazionale, lo scorso febbraio Roscosmos ha spiegato che il modulo russo rimarrà operativo fino al 2028. Lasarà messa in orbita già nel 2024 e la sua orbita oscillerà fra i 300 e i 350 chilometri di altitudine (contro i 400 a cui orbita la...

