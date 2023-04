Ultime Notizie – Nomine | raggiunta intesa | nel pomeriggio la rosa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 aprile 2023). Sulledelle partecipate di Stato il ‘pacchetto’ dovrebbe essere chiuso, riferiscono fonti di governo: le indicazioni del governo per i vertici delle ‘big’ dovrebbero arrivare nel tardo, a mercati chiusi, e senza grosse sorprese rispetto ai nomi circolati negli ultimi giorni. In mattinata si vociferava di una nuova riunione a Palazzo Chigi nel, ma nelleore ci sarebbe stata un’accelerazione, dunque la ‘lista’ sarebbe pronta per essere resa nota già nelle prossime ore. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione