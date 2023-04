Ultime Notizie – Nomine partecipate | chi è la donna in pole per la guida di Terna

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Unaai vertici di una partecipata di Stato, nello specifico a. A quanto si apprende da fonti di governo, alladella società operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica si appresta ad arrivare Giuseppina Di Foggia nel ruolo di ad, al posto di Stefanorumma, mentre la presidenza dovrebbe essere affidata a Igor De Blasio. Per l’ufficialità si attende la lista di Cassa depositi e prestiti, principale azionista di. Ma il dato sembra ormai tratto e fonti di primo piano assicurano che la partita sarebbe ormai chiusa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - - napolipiucom : Osimhen carica il Napoli, messaggio ai compagni prima del Milan #Champions #Milan #napoli #OSIMHEN… -

2023 - 04 - 12 20:08:58 Poste Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato la lista per il rinnovo degli organi sociali di Poste Italiane che vede indicato per una conferma l'ad Matteo del ...Buoneanche su Paul Pogba : "Paul è convocato. È importante che abbia fatto qualche ... Dopo un ottimo periodo la Juventus si è ad ogni modo inceppata: 2 gol segnati e 3 subiti nelle2 ...e 'si sono lasciati' dopo 25 anni di matrimonio e la comunicazione della rottura tra i due 'arriverà nel corso di una delle prossime puntate di '. A lanciare la notizia è stata Dagospia , il sito di ...

Berlusconi, nuovo bollettino: "Costante miglioramento, resta in terapia intensiva" Sky Tg24

I nostri due inviati Roberto Maida e Chiara Zucchelli ci hanno raccontato dall'interno dello stadio de Kuip tutte le novità sulle scelte di Mourinho in Europa League dopo la sua conferenza stampa ...Marc Marquez continua a far discutere nel bene e nel male. Che il suo 2023 non sia iniziato al massimo è ormai assodato, ma nelle ultime ore continua ad essere particolarmente chiacchierato e in toni ...