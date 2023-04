Ultime Notizie – Mutui e aumento tassi interesse, quanto cresce la rata (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il rialzo dei tassi sui Mutui di febbraio rappresenta “una stangata” da 159 euro in più al mese per le famiglie italiane rispetto a un anno fa. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, nel commentare i dati diffusi dalla Banca d’Italia secondo cui a febbraio salgono oltre la soglia del 4% i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni. “Considerando l’importo e la durata media di un mutuo – aggiunge – un rialzo dei tassi così consistente significa che, la rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, aumenta, rispetto a un anno fa, da 585 a 744 euro, con un rincaro pari a 159 euro al mese. Una mazzata annua pari a 1908 euro”, conclude Dona. “Un mutuo a tasso ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il rialzo deisuidi febbraio rappresenta “una stangata” da 159 euro in più al mese per le famiglie italiane rispetto a un anno fa. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, nel commentare i dati diffusi dalla Banca d’Italia secondo cui a febbraio salgono oltre la soglia del 4% idisui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni. “Considerando l’importo e la dumedia di un mutuo – aggiunge – un rialzo deicosì consistente significa che, la, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, aumenta, rispetto a un anno fa, da 585 a 744 euro, con un rincaro pari a 159 euro al mese. Una mazzata annua pari a 1908 euro”, conclude Dona. “Un mutuo a tasso ...

