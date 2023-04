Ultime Notizie – “Mi opporrò ad aumento tasse settore anche in sede Ue” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Abbiamo ereditato un Pnrr che ha escluso gli aeroporti, secondo me in modo erroneo, in quanto inquinanti, dalle fonti di finanziamento. Ma io mi opporrò ad ogni altra forma o aumento di tassazione al sistema degli aeroporti, anche in sede europea”. È l’impegno assicurato dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini nel suo intervento nel corso dell’inaugurazione del nuovo molo nell’area di imbarco T1 a Fiumicino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Abbiamo ereditato un Pnrr che ha escluso gli aeroporti, secondo me in modo erroneo, in quanto inquinanti, dalle fonti di finanziamento. Ma io miad ogni altra forma odi tassazione al sistema degli aeroporti,ineuropea”. È l’impegno assicurato dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini nel suo intervento nel corso dell’inaugurazione del nuovo molo nell’area di imbarco T1 a Fiumicino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

