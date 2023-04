Ultime Notizie – Manovra stipendi | le nuove accuse alla Juve

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Slealtà sportiva. E’ l’accusa che la procura Figc muoventus nell’indagine relativa’ con cui la società bianconera ha gestito gli emolumenti dei calciatori nell’emergenza covid. Il tema della lealtà sportiva è esplicitato nell’articolo 4.1 del codice di giustizia della Figc, secondo cui le società – tra gli altri – “osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Il concetto di lealtà sportiva, così come le sue violazioni, proprio per la generalità della norma si presta ad un’intepretazione a dir poco elastica. Lo stesso articolo 4, del resto, è protagonista dell’altro procedimento in cui è coinvolta lantus: per il caso plusvalenze, la società bianconera è stata ...