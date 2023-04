Ultime Notizie – la lista dei convocati di Pioli e Spalletti (Di mercoledì 12 aprile 2023) I tecnici di Milan e Napoli, Stefano Pioli e Luciano Spalletti, hanno diramato la lista dei convocati, in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League tra rossoneri e partenopei oggi, mercoledì 12 aprile, alle 21 allo stadio San Siro di Milano. Ecco di seguito l’elenco dei giocatori a disposizione. I convocati del Milan Portieri: Mirante, Maignan Difensori: Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi Centrocampisti: Pobega, Tonali, Krunic, Bennacer, Saelemaekers Attaccanti: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud Per i rossoneri sono assenti soltanto i giocatori non presenti in lista Uefa. I convocati del Napoli Portieri: Gollini, Idasiak, Meret ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) I tecnici di Milan e Napoli, Stefanoe Luciano, hanno diramato ladei, in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League tra rossoneri e partenopei oggi, mercoledì 12 aprile, alle 21 allo stadio San Siro di Milano. Ecco di seguito l’elenco dei giocatori a disposizione. Idel Milan Portieri: Mirante, Maignan Difensori: Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi Centrocampisti: Pobega, Tonali, Krunic, Bennacer, Saelemaekers Attaccanti: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud Per i rossoneri sono assenti soltanto i giocatori non presenti inUefa. Idel Napoli Portieri: Gollini, Idasiak, Meret ...

