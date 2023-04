Ultime Notizie – i voti a Putin | Xi e Macron

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Donald Trump torna ad affermare che Vladimirè “molto intelligente” e di aver avuto con il presidente russo “un rapporto molto buono”. Nell’intervista a Fox News, la prima dopo l’incriminazione a New York della scorsa settimana, l’ex presidente, oltre ad affermare che non ‘abbandonerà mai” la nuova corsa per la Casa Bianca, anche in caso di condanna, ribadisce la sua fascinazione per i leader autocrati. Ha avuto parole di lode per il presidente cinese Xi Jinping definito “un uomo brillante” che ha “l’aspetto, il cervello, tutto”. E poi è tornato a vantarsi del fatto di “andare molto d’accordo” con il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, che ha incontrato tre volte durante il suo mandato. Trump ha infine definito “grandi persone” i monarchi sauditi, compreso il principe ereditario Mohammed bin Salaman, considerato dall’intelligence Usa il mandante dell’omicidio ...