Ultime Notizie – Domani terza edizione del Financial Forum 2023

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il prossimo 13 aprile farà il suo ritorno ildi Comunicazione Italiana, l’appuntamento dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa. Giunto alla, l’evento è un’occasione in cui Cfo, Finance Director, Head of Treasury di aziende leader del panorama nazionale e internazionale, e Opinion Leader del mondo finance, si confronteranno sul futuro della finanza d’impresa e sul ruolo chiave dei Cfo nei nuovi scenari dell’impresa e del lavoro. L’evento si svolgerà in presenza a Roma presso Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos (Main Media Partner dell’evento). Le numerose sessioni che si terranno nel corso della giornata saranno registrate e rese disponibili sulla piattaforma Streaming comunicazioneitaliana.tv a partire dal giorno 27 aprile. Quali sono gli strumenti più idonei a ...