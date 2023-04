Ultime Notizie – “Da Russia sforzi significativi per difesa Zaporizhzhia” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nelle Ultime settimane la Russia ha compiuto “sforzi significativi per costruire una linea di difesa nella parte occupata della regione di Zaporizhzhia. In particolare, responsabile per quest’area è il gruppo meridionale delle truppe russe”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina. “La Russia ha ora completato la costruzione di tre livelli di zone di difesa su circa 120 chilometri. Sono costituiti da una prima linea di posizioni di combattimento avanzate, e quindi da due zone di difesa quasi continua e più complessa. Ogni zona si trova a circa 10-20 chilometri dietro quella anteriore”, si legge nel messaggio del ministero della difesa di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nellesettimane laha compiuto “per costruire una linea dinella parte occupata della regione di. In particolare, responsabile per quest’area è il gruppo meridionale delle truppe russe”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina. “Laha ora completato la costruzione di tre livelli di zone disu circa 120 chilometri. Sono costituiti da una prima linea di posizioni di combattimento avanzate, e quindi da due zone diquasi continua e più complessa. Ogni zona si trova a circa 10-20 chilometri dietro quella anteriore”, si legge nel messaggio del ministero delladi ...

