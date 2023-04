Ultime Notizie – Cresce l’area imbarco A dell’aeroporto di Fiumicino con nuovo molo per 6 milioni di passeggeri l’anno (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’aeroporto di Roma Fiumicino Cresce ancora. A meno di un anno dall’inaugurazione dell’area di imbarco A del Leonardo da Vinci, è stata riaperta oggi la nuova area d’imbarco del Terminal 1, con una capacità di 6 milioni di passeggeri in partenza ogni anno verso destinazioni nazionali e Schengen. Si tratta di un’infrastruttura all’avanguardia, quella battezzata oggi nell’hub romano, dotata di 22 gate, di cui oltre la metà attrezzati con pontili per l’imbarco. In linea con gli investimenti realizzati da ADR, anche per questo progetto si è puntato su qualità, sostenibilità e innovazione. In particolare, gli interventi effettuati hanno riguardato tutte le componenti strutturali e impiantistiche, per una progettazione rivolta a massimizzare gli spazi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’aeroporto di Romaancora. A meno di un anno dall’inaugurazione deldiA del Leonardo da Vinci, è stata riaperta oggi la nuova area d’del Terminal 1, con una capacità di 6diin partenza ogni anno verso destinazioni nazionali e Schengen. Si tratta di un’infrastruttura all’avanguardia, quella battezzata oggi nell’hub romano, dotata di 22 gate, di cui oltre la metà attrezzati con pontili per l’. In linea con gli investimenti realizzati da ADR, anche per questo progetto si è puntato su qualità, sostenibilità e innovazione. In particolare, gli interventi effettuati hanno riguardato tutte le componenti strutturali e impiantistiche, per una progettazione rivolta a massimizzare gli spazi ...

