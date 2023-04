Ultime Notizie – Cracco e i conti del suo ristorante | alta ristorazione è in crisi?

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ideldi Carloa Milano, sono “un segnale drammatico dellache sta attraversando l’”. Ne è convinto Giancarlo Morelli, chef del Pomireau di Seregno, che in un post su Instagram in cui esprime supporto all’amico, denuncia la situazione che sta attraversando la cucina stellata a causa di “affitti troppo alti, energia alle stelle, personale sempre più difficile da reperire e concorrenza spietata”. “Il passivo diè il passivo di noi tutti ristoratori che facciamo da sempre una cucina di qualità”, scrive l’imprenditore di Bergamo commentando la notizia data da Affaritaliani, secondo il quale in cinque anni di attività, ilall’interno della Galleria Vittorio Emanuele ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - VesuvioLive : Casinò online e bonus destinati a calare? - eh7_enri : Ma la sig.ra Macina é in lutto dopo le ultime notizie del sesto pollo? -

... "Lo Sporting Lisbona è una squadra che ha fatto sette vittorie e quattro pareggi nelle... Infine sul momento vissuto dalla società: "La squadra è ben solida a questo tipo diche arrivano ...ARTICOLO PRECEDENTE Salerno: rinviata Mostra della Minerva a causa del maltempo ARTICOLO SUCCESSIVO Oroscopo Paolo Fox Giovedì 13 Aprile 2023: Gemelli dubbiosoZerottonove Salerno: 3 ...ARTICOLO PRECEDENTE Roma, senti Wijnaldum: 'Ora siamo avversari' ARTICOLO SUCCESSIVO Salerno: 3 nuove telecamere ZTL sul CorsoZerottonove Salerno: 3 nuove telecamere ZTL sul Corso ...

Berlusconi ricoverato ma in "costante miglioramento". Il figlio Luigi: "Sta bene" Sky Tg24

Il 2023 è iniziato bene per il mercato automobilistico in Italia, con una crescita rispetto agli ultimi anni di grande crisi. Lo stesso vale anche per il settore del noleggio a lungo termine: il primo ...Rapporto Cresme-Camera: nel 2022 bandite gare per 83,3 miliardi (+117,7%). Il caro-materiali pesa per il 26,1%. Per le opere Pnrr il tempo medio di aggiudicazione passa da un anno e sei mesi a quattro ...