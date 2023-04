Ultime Notizie – cosa ha detto Allegr su Vlahovic e Pogba

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “Dusan sta facendo bene a livello tecnico, ritroverà il gol”. Massimilianoi ha commentato così in conferenza stampa il momento dialla vigilia della sfida di domani sera alle 21 tra Juventus e Sporting Lisbona, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League: “Ci sono state critiche per Ronaldo quando non ha segnato nelle prime partite”. Il tecnico bianconero ha ricordato le qualità del giovane attaccante serbo: “Sono passaggi di carriera, ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene. Non scordiamoci che Rabiot qualcuno non voleva più vederlo in campo. Qui le opinioni cambiano come il vento a Livorno. Dusan ha delle caratteristiche ben precise, è bravo, è giovane”. Il momento di Leandro Paredes “C’è stato un confronto di idee, lui ha giocato meno in questo periodo e i calciatori che non giocano cadono un pò ...