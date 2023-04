Ultime Notizie – “Contatti con Roma per capire cosa implica stato d’emergenza” (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Commissione Europea ha “stretti Contatti” con le autorità italiane “per vedere che cosa implica lo stato di emergenza” dichiarato dal governo in riferimento ai flussi migratori. Lo dice la portavoce per gli Affari Interni Anitta Hipper, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La Commissione, prosegue Hipper, “prende atto” della decisione del governo italiano di dichiarare lo stato di emergenza, che è una “competenza nazionale”, non comunitaria. “A quanto ne sappiamo è stata provocata dalla situazione migratoria particolarmente difficile che l’Italia sta affrontando – continua – dovremo guardare esattamente ai dettagli delle misure, prima di poter commentare” in modo più approfondito le decisioni adottate. “Più in generale – aggiunge la portavoce – la Commissione è stata molto attiva. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Commissione Europea ha “stretti” con le autorità italiane “per vedere chelodi emergenza” dichiarato dal governo in riferimento ai flussi migratori. Lo dice la portavoce per gli Affari Interni Anitta Hipper, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La Commissione, prosegue Hipper, “prende atto” della decisione del governo italiano di dichiarare lodi emergenza, che è una “competenza nazionale”, non comunitaria. “A quanto ne sappiamo è stata provocata dalla situazione migratoria particolarmente difficile che l’Italia sta affrontando – continua – dovremo guardare esattamente ai dettagli delle misure, prima di poter commentare” in modo più approfondito le decisioni adottate. “Più in generale – aggiunge la portavoce – la Commissione è stata molto attiva. ...

