Ultime Notizie – Bologna, medico arrestato per omicidio moglie indagato anche per morte suocera (Di mercoledì 12 aprile 2023) Giampaolo Amato, il medico della Ausl di Bologna arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie, Isabella Linsalata, con un cocktail di farmaci nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 2021, è indagato anche per la morte della suocera Giulia Tateo, morta 22 giorni prima della figlia. E' quanto scrive il gip Claudio Paris nell'ordinanza di custodia cautelare, riferendo "degli ancor più inquietanti esiti restituiti dalle preliminari analisi sulla salma" della donna; "analisi che sono risultate positive a Midazolam ed al suo metabolita …, emergendo altresì il sospetto della presenza di sevoflurano nel prelievo di polmone". Esiti, questi, comunque, "da intendersi come preliminari e necessitanti di indagini di conferma".

