Ultime Notizie – “Attento a chi ti carichi in groppa”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “Io consiglio a Calenda, che è una persona per bene, di tener sempre presente la favola di Esopo, della rana e dello scorpione. Bisogna sempre vedere chi tiin”. Così Pier Luigi Bersani, ospite di ‘diMartedì’ su La7 al termine di una giornata ad alta tensione tra Azione e il partito di Matteo Renzi, Italia Viva. “C’è una frase dialettale dalle mie parti – ha detto ancora Bersani a Floris – e cioè ‘dove ci son dei problemi ci sono delle litigate’. I problemi nascono dal fatto che è una prospettiva illusoria quella di creare un centro nel sistema autosufficiente che dirige il traffico, comanda e da la direzione di marcia a tutti quanti. Secondo me Renzi ne è più consapevole e quindi si tiene più le mani libere, Calenda è più in buona fede, ci crede”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - wam_the : Bonus occhiali, si attende la piattaforma: quanto risparmi - eatinParis : RT @ilsecoloxix: #Berlusconi ricoverato, le ultime notizie. I figli: “Adesso sta bene”. Accanto a lui c’è sempre la sua compagna #MartaFas… -

Levoci apparse in rete ritengono che Google stia lavorando per costruire una vasta rete ... Per tutte leche ruotano attorno ai Google Pixel il link da seguire è direttamente questo . ...Nuove variazioni all'interno della pianta organica del comune di Mercogliano . Dall'11 aprile è entrato in servizio un nuovo istruttore amministrativo. L'incarico è stato disposto per un impiego di ...A distanza di sette giorni dal furto dei guard rail, l'asse perimetrale Melito - Scampia è ancora chiuso al traffico. La chiusura della strada sta causando notevoli disagi agli automobili sti dell'...

Guerra Ucraina Russia, news. Usa: “No prova che Egitto abbia dato missili a Mosca”. LIVE Sky Tg24

Per me fu uno choc: stavamo per comprare casa insieme», racconta. L’ultima volta che si parlarono, Pang disse a Yoko: «Congratulazioni, hai riavuto John, dovresti essere felice». Lei rispose: «FeliceI voti alle prestazioni dei nerazzurri dopo l'andata dei quarti di Champions a Lisbona: Dumfries si trasforma, Mkhitaryan elettrico, Lautaro Martinez assente ...