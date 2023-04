UeD, Armando Incarnato rompe il silenzio dopo le accuse: «Usato cattiveria» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Durante la puntata del giorno 11 aprile di Uomini e Donne, Armando Incarnato si è trovato a fare i conti con delle pesantissime insinuazioni contro di lui. Aurora Tropea ha preso la parola per insinuare che anche lui fosse seguito da un manager e avesse anche fatto i provini per entrare nella casa del GF Vip non venendo preso. Queste accuse hanno indignato profondamente il napoletano, il quale ha dato luogo ad uno sfogo furioso ed ha abbandonato anche lo studio. In queste ore, però, sui social il protagonista ha continuato a sfogarsi ribadendo la sua versione dei fatti. L'uomo ha continuato ad avallare la sua tesi accusando chi lo ha infangato di essere corroso dalla cattiveria. Lo sfogo di Armando Incarnato dopo le accuse ricevute a Uomini e ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Durante la puntata del giorno 11 aprile di Uomini e Donne,si è trovato a fare i conti con delle pesantissime insinuazioni contro di lui. Aurora Tropea ha preso la parola per insinuare che anche lui fosse seguito da un manager e avesse anche fatto i provini per entrare nella casa del GF Vip non venendo preso. Questehanno indignato profondamente il napoletano, il quale ha dato luogo ad uno sfogo furioso ed ha abbandonato anche lo studio. In queste ore, però, sui social il protagonista ha continuato a sfogarsi ribadendo la sua versione dei fatti. L'uomo ha continuato ad avallare la sua tesi accusando chi lo ha infangato di essere corroso dalla. Lo sfogo dilericevute a Uomini e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giiuliaax : #uominiedonne comunque c'è da dire che ued senza armando gemma ed altri non sarebbe lo stesso...gemma pure sta comando sulla sedia da anni - maledettotewpo : Ok ho capito che devo immediatamente recuperare la puntata di ued e la furia di armando - polarsbeauty : io spero che Armando va via da ued ma tanto non succederà mai #uominiedonne - chiaradettaiaia : perché ho acceso su ued e c'era armando che sbraitava davanti a tina e lei che nel mentre mangiava i mikado in tutt… - gabrielsniceass : No Aurora qua hai giocato col fuoco stiamo rischiando il danno del secolo Armando fuori da ued -