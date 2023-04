Udinese | già ufficiale il primo acquisto del calciomercato estivo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L’ha ufficializzato ilcolpo della sessione diestiva che prenderà il via alla fine del campionato Di seguito il comunicatodell’sull’arrivo di Jordan Zemura dal Bournemouth. COMUNICATO –Calcio è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Jordan Zemura. Il difensore andrà a rinforzare la rosa bianconera a partire dalla stagione sportiva 2023/2024 ed ha sottoscritto un contratto che lo lega al club bianconero fino al 30 giugno 2027. Zemura, dunque, terminerà la stagione al Bournemouth in Premier League. Jordan è un laterale sinistro in grado di agire sia in una difesa a quattro che da quinto, dotato di ottime qualità tecniche e velocità. Zemura nasce a Londra il 14 novembre 1999 ed inizia a giocare a calcio nel settore ...

L'ha ufficializzato il primo colpo della sessione di calciomercato estiva che prenderà il via alla fine del campionato Di seguito il comunicato ufficiale dell'sull'arrivo di Jordan Zemura dal Bournemouth. COMUNICATO -Calcio è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Jordan Zemura. Il difensore andrà a rinforzare la rosa bianconera a