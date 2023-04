(Di mercoledì 12 aprile 2023), nell’di questa mattina in Piazza San Pietro, la prima dopo la Santa Pasqua, torna a parlare nuovamente di San Paolo apostolo. Ed unisce insieme, per la prima volta, lo zelo apostolico del Santo delle genti con la capacità ad evangelizzare che, ognuno di noi, deve avere.re evangelizzando, muovendosi e camminando, per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Al termine dell'udienza generale, #PapaFrancesco ricorda l'enciclica di pace di Giovanni XXIII pubblicata sessant'a… - vaticannews_it : #PapaFrancesco nell' #udienzagenerale 'Gesù sulla croce trasforma il dolore in amore: abbiamo bisogno di semplicità… - civcatt : RT @vaticannews_it: Al termine dell'udienza generale, #PapaFrancesco ricorda l'enciclica di pace di Giovanni XXIII pubblicata sessant'anni… - TiagodeBianchi : RT @vaticannews_it: Al termine dell'udienza generale, #PapaFrancesco ricorda l'enciclica di pace di Giovanni XXIII pubblicata sessant'anni… - LuciaDiMartin18 : RT @TV2000it: #PapaFrancesco al termine dell'Udienza generale ricorda i 60 anni della #PaceminTerris: 'Prego perché i capi delle nazioni se… -

"Non si annuncia il Vangelo da fermi, chiusi in un ufficio, alla scrivania o al computer facendo polemiche come 'leoni da tastiera' e surrogando la creatività dell'annuncio con il copia - e - ...'Il Vangelo si annuncia muovendosi, camminando, andando'. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'di questa mattina. 'Non si annuncia il Vangelo da fermi ha spiegato il Pontefice chiusi in un ufficio, alla scrivania o al computer facendo polemiche come 'leoni da tastiera' e ...... ingiovedì. Per saperne di più NOTIZIE DALL'ITALIA Immigrazione: L'Italia dichiara lo ... USA : Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky discute in videoconferenza con il direttoredel ...

«Il Vangelo si annuncia muovendosi, non con il copia-e-incolla dal ... Avvenire

La dichiarazione è stata rilasciata in un documentario dal generale Sir Michael David Jackson. Secondo il suo racconto The Queen voleva mandare entrambi i nipoti a combattere in Afghanistan, ma poi ca ...Durante l'udienza generale di oggi, il Papa rivolge un appello ai fedeli, invitandoli a non annunciare il Vangelo "come 'leoni da tastiera'" ...