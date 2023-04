Ucraina, Zelensky “Il mondo reagisca su decapitazione soldati” (Di mercoledì 12 aprile 2023) KIEV (ITALPRESS) – “C’è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Non dimenticheremo nulla. Nè perdoneremo gli assassini”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando, in un videomessaggio su Twitter, i filmati che circolano sui social dei soldati di Kiev decapitati dalle forze armate russe. “Questo è un video che mostra la Russia così com’è – prosegue – che tipo di persone sono. Questo non è un incidente, non è un episodio isolato. Era così già prima. Tutti devono reagire”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 aprile 2023) KIEV (ITALPRESS) – “C’è qualcosa che nessuno alpuò ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Non dimenticheremo nulla. Nè perdoneremo gli assassini”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyrcommentando, in un videomessaggio su Twitter, i filmati che circolano sui social deidi Kiev decapitati dalle forze armate russe. “Questo è un video che mostra la Russia così com’è – prosegue – che tipo di persone sono. Questo non è un incidente, non è un episodio isolato. Era così già prima. Tutti devono reagire”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

