Ucraina | video soldati decapitati | Prigozhin nega ruolo Wagner

(Adnkronos) – Il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha negato un coinvolgimento dell'organizzazione di mercenari nelle decapitazioni di soldati ucraini le cui immagini sono state diffuse dai social media. Secondo account russi, uno dei due orribili video sarebbe stato girato a Bakhmut, teatro di guerra dove il gruppo Wagner è coinvolto direttamente. "Ho visto questo video. È brutto quando vengono tagliate le teste delle persone, ma non ho trovato nulla a sostegno del fatto che ciò stia accadendo vicino a Bakhmut e che i combattenti di Wagner stiano partecipando all'esecuzione", ha dichiarato Prigozhin su Telegram.

