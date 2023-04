Ucraina ultime notizie L’Onu | orrore per il video del soldato ucraino decapitato Zelensky | «Leader reagiscano» Kuleba | «Come l’Isis»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri, Dmytro. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa, spiegando che i due hanno discusso dei preparativi in corso per la controffensiva di primavera dell’, comprese le promesse di assistenza alla sicurezza da parte di alleati e partner

Guerra Ucraina Russia. File segreti: a Kiev forze speciali da Gb, Francia e Usa. LIVE Sky Tg24

L'Ue ha risposto alla pandemia e alla guerra in Ucraina con coraggio. E ora gode di consenso. Ma le sfide che deve affrontare sono imponenti ...Il Regno Unito è il Paese con il maggior numero di forze speciali operanti in Ucraina. È quanto trapela da uno dei documenti top secret del Pentagono diffusi in rete e, scrive la ...