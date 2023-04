Ucraina-Russia, Kiev prepara controffensiva per estate (Di mercoledì 12 aprile 2023) Kiev, 11 apr. (Adnkronos) - Ucraina pronta alla controffensiva, ma la decisione sarà presa all'ultimo momento. Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal - alla vigilia della sua visita negli Stati Uniti come riferisce Ukrinform - ha affermato che già in estate potrebbe iniziare una controffensiva su larga scala delle forze ucraine contro la Russia. Il premier ha osservato che Kiev non sente pressioni da parte dei partner riguardo a quando è meglio iniziare operazioni attive. "Tutti i nostri amici e partner comprendono chiaramente che per lanciare una controffensiva è necessario essere pronti al 100% e ancora di più", ha sottolineato il capo del governo ucraino. "Abbiamo più volte dimostrato di potercela fare. Chiediamo ai nostri partner internazionali ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023), 11 apr. (Adnkronos) -pronta alla, ma la decisione sarà presa all'ultimo momento. Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal - alla vigilia della sua visita negli Stati Uniti come riferisce Ukrinform - ha affermato che già inpotrebbe iniziare unasu larga scala delle forze ucraine contro la. Il premier ha osservato chenon sente pressioni da parte dei partner riguardo a quando è meglio iniziare operazioni attive. "Tutti i nostri amici e partner comprendono chiaramente che per lanciare unaè necessario essere pronti al 100% e ancora di più", ha sottolineato il capo del governo ucraino. "Abbiamo più volte dimostrato di potercela fare. Chiediamo ai nostri partner internazionali ...

