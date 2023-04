Ucraina, Peskov: “Orribili video soldati decapitati, verificare autenticità” (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito ”Orribili” i video della decapitazione di soldati ucraini prigionieri da parte di militari russi che circolano sui social e ha invitato a verificarne ”l’autenticità”. Nel corso di una conferenza stampa, Peskov ha detto che ”ovviamente, questi sono video terribili e prima ne va verificata l’autenticità. Prima occorre verificare se è successo davvero o no. E se è successo, allora dove e chi lo ha commesso”, ha aggiunto Peskov. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Il portavoce del Cremlino Dmitryha definito ”” idella decapitazione diucraini prigionieri da parte di militari russi che circolano sui social e ha invitato a verificarne ”l’”. Nel corso di una conferenza stampa,ha detto che ”ovviamente, questi sonoterribili e prima ne va verificata l’. Prima occorrese è successo davvero o no. E se è successo, allora dove e chi lo ha commesso”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

