Ucraina | media polacchi | ' Francia blocca decisione Ue fornitura munizioni'

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Varsavia, 12 apr. (Adnkronos) - Lastarebbendo ladella Ue di finanziare ladiall', che richiede l'unanimità tra gli Stati membri. L'agenzia polacca Pap lo ha appreso da un alto funzionario della Ue, scrive l'Europeyska Pravda. Ladi finanziare ladiall'da parte dell'Unione Europea è stata presa in occasione del vertice Ue di marzo. I 2 miliardi di euro necessari allo scopo dovrebbero provenire dal Fondo europeo per la pace. L'accordo politico raggiunto al vertice, tuttavia, deve ancora essere trasformato in un documento giuridicamente vincolante, scrive la Pap. Della quota di 2 miliardi di euro, la metà dovrebbe essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : La fuga di informazioni è più grave di quello che inizialmente si poteva pensare. Un nuovo gruppo di documenti top… - putino : Documenti riservati sulle strategie militari di USA e NATO in Ucraina sono stati pubblicati sui social media, causa… - Efisio31251859 : RT @DmitryEvic: Media: gli Stati Uniti stanno valutando l'imposizione di sanzioni contro l'Ungheria a causa della loro posizione sull'Ucrai… - FabioWolf85 : RT @erny110393: ? ??Artur Asadov è un comandante di compagnia del battaglione nazista 'Carpathian Sich' composto da nazisti e mercenari stra… - Violetta_2021 : RT @DmitryEvic: Media: gli Stati Uniti stanno valutando l'imposizione di sanzioni contro l'Ungheria a causa della loro posizione sull'Ucrai… -

... come la rivelazione rimbalzata ieri suidel Regno secondo cui i commandos occidentali indicati come presenti inalla data del 23 marzo sarebbero in maggioranza britannici (50), assieme ...... sostengono iucraini, gira un altro video in cui i russi prpfanano cadaveri di soldati ucraini tagliando loro la testa e le mani. Il capo dell'ufficio del presidente dell'Volodymyr ..."La Russia e l'sono sempre stati Paesi fratelli. Sono contro questa guerra fratricida", ha detto Depardieu, secondo quanto riferiscono ifrancesi. L'attore francese, considerato vicino ...

Kiev: "I russi preparano l'evacuazione forzata della centrale nucleare di Energodar" - Il Consiglio federale russo ha approvato il reclutamento militare elettronico - Il Consiglio federale russo ha approvato il reclutamento militare elettronico RaiNews

Varsavia, 12 apr. (Adnkronos) – La Francia starebbe bloccando la decisione della Ue di finanziare la fornitura di munizioni all’Ucraina, che richiede l’unanimità tra gli Stati membri. L’agenzia ...L’Egitto sarebbe responsabile dell’invio di armi alla Russia per la guerra in Ucraina. Questo lo scenario rivelato dal Washington Post, che cita come fonte un documento top secret trapelato nell’ambit ...