Ucraina: Kiev, '179.320 militari russi uccisi da inizio guerra' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Kiev, 12 apr. (Adnkronos) - La russia ha perso nell'ultimo giorno 500 uomini, facendo salire a '179.320 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa '179.320 uomini, 3.644 carri armati, 7.038 mezzi corazzati, 2.765 sistemi d'artiglieria, 535 lanciarazzi multipli, 282 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 307 aerei, 293 elicotteri, ...

