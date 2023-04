Ucraina: intelligence Usa, 'morte Putin o Zelensky scenari improbabili ma possibili' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Washington, 12 apr. (Adnkronos) - La morte del presidente russo Vladimir Putin e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, un cambio di leadership nelle forze armate russe e un attacco ucraino al Cremlino: sono i 4 scenari 'improbabili', ma pur sempre possibili, delineati dall'intelligence Usa in un documento del 24 febbraio 2023, pubblicato nel primo anniversario dell'inizio della guerra fra Ucraina e Russia e a cui ha avuto accesso il New York Times. Il documento descrive come ciascuna di queste situazioni potrebbe potenzialmente portare a un'escalation in Ucraina, a una fine negoziata del conflitto o a nessun impatto significativo sul corso della guerra. Allo stesso tempo, nelle descrizioni dei possibili eventi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Washington, 12 apr. (Adnkronos) - Ladel presidente russo Vladimire del presidente ucraino Volodymyr, un cambio di leadership nelle forze armate russe e un attacco ucraino al Cremlino: sono i 4', ma pur sempre, delineati dall'Usa in un documento del 24 febbraio 2023, pubblicato nel primo anniversario dell'inizio della guerra frae Russia e a cui ha avuto accesso il New York Times. Il documento descrive come ciascuna di queste situazioni potrebbe potenzialmente portare a un'escalation in, a una fine negoziata del conflitto o a nessun impatto significativo sul corso della guerra. Allo stesso tempo, nelle descrizioni deieventi, ...

