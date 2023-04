Ucraina, il ministro dello sport: “272 atleti uccisi dall’inizio dell’aggressione” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “dall’inizio dell’aggressione 272 atleti sono stati uccisi e 343 impianti sportivi sono stati danneggiati. Fra questi un centinaio è andato distrutto”. Sono le parole del ministro dello sport e presidente del comitato olimpico ucraino Vadym Guttsait nel corso di una conferenza virtuale con la stampa estera, come riporta LaPresse. sportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) “272sono statie 343 impiantiivi sono stati danneggiati. Fra questi un centinaio è andato distrutto”. Sono le parole dele presidente del comitato olimpico ucraino Vadym Guttsait nel corso di una conferenza virtuale con la stampa estera, come riporta LaPresse.Face.

