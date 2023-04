Ucraina, i leaks del Pentagono portano un po’ di luce in un mare di propaganda (Di mercoledì 12 aprile 2023) di Monica Valendino I documenti fuoriusciti dal Pentagono non si sa se siano veri o falsi, l’unica cosa che conta è lo scopo che hanno. Dopo che per più di un anno qualunque posizione differente dalla narrazione confezionata dagli Usa che voleva solo buono e cattivi, qualcosa si sta muovendo, seguendo di fatto quello che Francesco fin dall’inizio ha sempre sostenuto: ovvero che “la Nato ha abbaiato troppo alle porte della Russia“, che gli accordi di Minsk sono stati un pretesto per armarsi e arrivare alla guerra e che il conflitto non può volgere in favore dell’Ucraina, per il semplice motivo che l’uomo con la pistola (in questo caso con una pistola nucleare) avrà sempre la meglio sull’uomo di karatè. I documenti di questi giorni hanno avuto l’effetto che chi li ha voluti diffondere sperava: che si facesse un po’ di luce in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) di Monica Valendino I documenti fuoriusciti dalnon si sa se siano veri o falsi, l’unica cosa che conta è lo scopo che hanno. Dopo che per più di un anno qualunque posizione differente dalla narrazione confezionata dagli Usa che voleva solo buono e cattivi, qualcosa si sta muovendo, seguendo di fatto quello che Francesco fin dall’inizio ha sempre sostenuto: ovvero che “la Nato ha abbaiato troppo alle porte della Russia“, che gli accordi di Minsk sono stati un pretesto per armarsi e arrivare alla guerra e che il conflitto non può volgere in favore dell’, per il semplice motivo che l’uomo con la pistola (in questo caso con una pistola nucleare) avrà sempre la meglio sull’uomo di karatè. I documenti di questi giorni hanno avuto l’effetto che chi li ha voluti diffondere sperava: che si facesse un po’ diin un ...

